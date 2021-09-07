Офицер ВСУ и военный аналитик Анатолий Штефан также опубликовал скриншот переписки оккупантов. В нем боевики обсуждали набор в ЧВК.
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Орков и жителей оккупированных территорий уже начали вербовать в ЧВК на таджико-афганскую границу. Ну ничего, им не привыкать где подписывать контракт с 200 бригадой,
– говорится в сообщении.
Хочу в ЧВК, – боевиков могут отправить из Донбасса в Афганистан
Один из пользователей сети написал, что на оккупированной части Донбасса стартовал набор в ЧВК в "братский Таджикистан на таджико-афганскую границу".
"Видел толпы пользователей среднего возраста с вещами, как на собрание. Возле воинской части с ними общались, а потом куда-то повели военные. Думал, что уже в Афганистан по контракту набирают. Но собственно где Таджикистан, там будет и Афганистан", – написал один из боевиков.
Еще один пожаловался, что тоже хочет в Таджикистан, потому что в Молькин "из-за белорусского зашквара" не впускают.
Оккупантов вербуют на границу Афганистана / Скриншот
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