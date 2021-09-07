Офіцер ЗСУ і військовий аналітик Анатолій Штефан також опублікував скриншот листування окупантів. У ньому бойовики обговорювали набір у ПВК.
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Орків та мешканців окупованих територій вже почали вербувати в ПВК на таджико-афганський кордон. Ну нічого, їм не звикати, де підписувати контракт з 200 бригадою,
– мовиться у повідомленні.
Хочу у ПВК, – бойовиків можуть відправити з Донбасу в Афганістан
Один з користувачів мережі написав, що на окупованій частині Донбасу стартував набір у ПВК у "братський Таджикистан на таджико-афганський кордон".
"Бачив натовпи користувачів середнього віку з речима, як на збори. Біля військової частини з ними спілкувалися, а потім кудись повели військові. Думав, що вже в Афганістан по контракту набирають. Але власне, де Таджикистан, там буде й Афганістан", – написав один з бойовиків.
Ще один побідкався, що також хоче в Таджикистан, бо в Молькін "через білоруський зашквар" не впускають.
Окупантів вербують до кордону Афганістану / Скриншот
Головне про ситуацію в Афганістані
- Після відходу американських військ, бойовики ісламістського угруповання "Талібан" заявили, що взяли під контроль всю країну. Опір чинить лише одна провінція – Панджшер.
- Терористи вже утворили тимчасовий уряд. До його складу не увійшла жодна жінка.
- Очільник Кремля Володимир Путін хоче підтримати інавгурацію урядовців. Це при тому, що в Росії "Талібан" визнаний забороненою організацією.
- 7 вересня бойовики жорстоко розігнали людей, які вийшли на протест через їхній режим. Затримали також журналістів, які висвітлювали акцію.