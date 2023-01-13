Едут на фронт с обломками и простреленными легкими: матери оккупантов забили тревогу

Матери российских оккупантов забили тревогу. Они пожаловались, что раненых военных возвращают на фронт с серьезными травмами.

Так, одна из россиянок Валентина Мельникова заявила о случаях, когда на войну отправляли оккупантов с невытянутыми обломками в конечностях или с простреленными легкими. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Матери захватчиков начали жаловаться

Как рассказала Мельникова, после лечения в госпитале российские военные узнавали от командиров, что их вернут на фронт без прохождения врачебной комиссии. Таким образом, врачи присваивают оккупантам категории пригодности к службе.

Также на войну в Украину отправляют больных язвой и тех, кто еще до призыва на службу перенес инфаркт или инсульт.

Кроме того, ранее в Москве также пожаловались на то, что оккупантов возвращают в зону боевых действий, не дав им долечиться и пройти полный курс реабилитации.

Мать оккупанта набросилась на Путина

Ранее мать пленного российского оккупанта записала обращение к Путину из-за того, что ее сына не возвращают из плена. Женщина возмущена не только действиями диктатора, но и минобороны и словами "карманных мам".

Мать оккупанта заявила, что поблагодарит украинцев за сохранение жизни ее сына и будет умолять Украину об обмене. Однако, по ее словам, Россия должна это сделать и она нарушает ее права и права ее сына, поэтому намерена подать иск против России, в частности против минобороны.