Оккупантов отбросили от Южноукраинской АЭС, – и.о. главы "Энергоатома" Котин

Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что россиянам не удалось захватить Южноукраинскую АЭС, но украинские защитники отразили наступление оккупантов.

ВСУ приняли бой вблизи АЭС и успешно отбросили россиян за Николаев.

Важно Росатом участвует в терроризме: боеприпасы на ЗАЭС уничтожают 11 представителей организации

По словам Котина, россияне надеялись сразу захватить Южноукраинскую АЭС, и, как всегда, просчитались.

Была очень большая угроза – туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные приняли бой и отбросили за Николаев,

– сказал Котин.

Исполняющий обязанности главы АЭС отметил, что осознает, что россияне придут снова. Поэтому нужно быть готовыми заранее выполнять все те мероприятия, как на Южноукраинской АЭС, чтобы не допустить потери контроля над станцией, как это произошло с ЗАЭС.

Мы до последнего не верили, что они пойдут на Запорожскую АЭС, пока они не подошли и не начали ее обстреливать. Но мы все вернем,

– заверил он.