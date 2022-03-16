ЗСУ прийняли бій поблизу АЕС та успішо відкинули росіян за Миколаїв.

Важливо Росатом бере участь у тероризмі: боєприпаси на ЗАЕС знищують й 11 представників організації

За словами Котіна, росіяни сподівалися одразу захопити Південноукраїнську АЕС, та, як завжди, прорахувалися.

Була дуже велика загроза – туди намагались прорватись, але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв,

– сказав Котін.

Виконувач обов'язків голови АЕС зазначив, що усвідомлює, що росіяни прийдуть знову. Тому треба бути готовими заздалегідь виконувати всі ті заходи, як на Південноукраїнській АЕС, щоб не допустити втрату контролю над станцією, як це сталося із ЗАЕС.

Ми до останнього не вірили що вони підуть на Запорізьку АЕС, поки вони не підійшли й не почали її обстрілювати. Але ми все повернемо,

– запевнив він.