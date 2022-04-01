Оккупантов уничтожают, им не удается обойти позиции ВСУ: что происходит в направлении Славянска

Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить украинские города. В Генштабе ВСУ рассказали, как защитники сдерживают врагов.

Украинские бойцы продолжают наносить российским захватчикам огромные потери. С начала вторжения они обезвредили более 17,4 тысячи вражеских солдат.

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В Генштабе рассказали, что происходит в направлении Славянска

Украинские защитники продолжают вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжается огневое поражение противника, который рассредоточен в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково,

– рассказали в Генштабе.

Оккупанты пытались обойти позиции украинских войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское. Однако эти действия завершились поражением – бойцы ВСУ отбили попытки захватчиков.

Защитники продолжают успешно выполнять свои задачи. Они преследуют захватчиков, которые отходят, прорывают их оборонительные позиции и постепенно освобождают от врагов украинские земли.

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