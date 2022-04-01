Українські бійці продовжують завдавати російським загарбникам шалених втрат. З початку вторгнення вони знешкодили понад 17,4 тисячі ворожих солдатів.

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У Генштабі розповіли, що відбувається у напрямку Слов'янська

Українські захисники продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам'янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове,

– розповіли у Генштабі.

Окупанти намагалися обійти позиції українських військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське. Однак ці дії завершилися поразкою – бійці ЗСУ відбили спроби загарбників.

Захисники продовжують успішно виконувати свої завдання. Вони переслідують загарбників, які відходять, проривають їхні оборонні позиції та поступово звільняють від ворогів українські землі.

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