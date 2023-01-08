Вместо того чтобы проводить в реформы в армии, кремлевские командиры заставляют своих подчиненных выполнять совершенно бессмысленную работу. В Главном управлении разведки в воскресенье, 8 января, опубликовали разговор оккупанта со своей либо женой, либо подругой, который нельзя слушать без истерического смеха.

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Сказали красить камни – выполняю

"Вторую армию в мире" с ее генералами-недоумками трудно назвать интеллектуальной. К тому же захватчики обладают рабской ментальностью: то есть когда им приказал условный "царь-батюшка" делать какую-нибудь ерунду, то они его будут слушаться.

Такой х*рней занимались. Короче, у нас здесь лагерь обустроен. Ну, приезжал генерал. Сказал, что вокруг палаток мешки лежат, а мешки под солнцем могут порваться, все вывалится. Это будет некрасиво, некультурно, а в армии все должно быть идеально. Мы забрали эти мешки, поставили туда камни… И сказали, что камни надо покрасить… Так мы и красили камни,

– рассказал оккупант.

На это его собеседница переспросила: "Серьезно, камни красить?" – и тот еще раз подтвердил: "Те, кто не выехал на патруль, красили камни".

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Россия планирует мобилизовать еще полмиллиона человек

Стоит сказать, что на фоне этой новости о том, что оккупантов заставляли красить камни, не утихают разговоры о возможной очередной волне мобилизации в России. В Главном управлении разведки отметили, что Кремль планирует призвать около 500 тысяч военнообязанных, чтобы отправить их на гибель в Украину На самом деле, непонятно, зачем враждебному государству мобилизовывать еще столько солдат. Вероятно, кремлевским генералам мало людей, которые могли бы красить камни.