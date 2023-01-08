Замість того, аби провадити реформи в армії, кремлівські командири змушують своїх підлеглих виконувати абсолютно безглузду роботу. У Головному управлінні розвідки у неділю, 8 січня, опублікували розмову окупанта зі своєї чи то дружиною, чи то подругою, яку не можна слухати без істеричного сміху.

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Сказали фарбувати каміння – виконую

"Другу армію у світі" з її генералами-недоумками важко назвати інтелектуальною. До того ж загарбники володіють рабською ментальністю: тобто коли їм наказав умовний "цар-батюшка" робити якусь дурницю, то вони його будуть слухатись.

Такою х*рньою займались. Кароче, у нас тут табір облаштований. Ну, приїжджав генерал. Сказав, що, навколо наметів мішки лежать, а мішки під сонцем можуть порватися, все вивалиться. Це буде негарно, некультурно, а в армії все має бути ідеально. Ми забрали ці мішки, поставили туди каміння… І сказали, що каміння це треба пофарбувати… То ми й фарбували каміння,

– розповів окупант.

На це його співрозмовниця перепитала: "Серйозно, каміння фарбувати?" – і той ще раз підтвердив: "Ті, хто не виїхав на патруль, фарбували каміння".

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Росія планує мобілізувати ще пів мільйона людей

Варто сказати, що на фоні цієї новини про те, що окупантів змушували фарбувати каміння, не вщухають розмови про можливу чергову хвилю мобілізації в Росії. В Головному управлінні розвідки зауважили, що Кремль планує призвати близько 500 тисяч військовозобов'язаних, аби відправити їх на загибель в Україну. Насправді незрозуміло, навіщо ворожій державі мобілізовувати ще стільки солдатів. Ймовірно, кремлівським генералам замало людей, які могли б фарбувати каміння.