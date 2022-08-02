Ночью в Харькове наконец-то было спокойно, но россияне ударили по заводу в области

Ночь на 2 августа впервые за длительное время прошла спокойно. Удары врага по городу не зафиксировали. Вместо этого оккупанты терроризировали Харьковскую область.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ударов врага по области пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

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Как прошла ночь на Харьковщине

Синегубов рассказал, что российские оккупанты обстреливали:

Харьковский – село Циркуны, поврежден жилой дом,

Богодуховский – повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар,

Чугуевский – оккупанты попали в одно из производств. Как следствие – разрушены здания и мощности,

Изюмский районы области.

Несколько раз оккупанты наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, вызовов по поводу пострадавших в результате российских обстрелов не было.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага,

– добавил глава Харьковской ОВА.

За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов.

Оккупанты повредили завод в Чугуевском районе

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что ночью 2 августа оккупанты совершили ракетный обстрел Чугуевского района. В результате вражеского огня повреждены здания и мощности завода. Кроме того, под удар оккупантов попал гаражный кооператив: повреждены гаражи и автомобили.

По предварительным данным, ракеты были выпущены с территории белгородской области россии. Сейчас тип ракет устанавливается. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Чугуевского районного управления полиции в Харьковской области.

Последствия обстрела Харьковщины / Фото Харьковской областной прокуратуры

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 2 августа: смотрите видео