Били из тяжелой артиллерии, есть раненая, – в ОК "Юг" рассказали о ночных обстрелах Никополя

оккупанты пытаются продвигаться на Юге, из-за чего враг увеличил количество авиаударов. Ночь на 18 августа прошла неспокойно на Днепропетровщине. Враг бил по Никополю.

Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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Она отметила, что российские войска скованы нашими действиями и не могут продвигаться дальше. Однако они продолжают испытывать на крепость нашу оборону. Враг использует авиацию, пытаясь попасть по нашим позициям, в том числе в тех населенных пунктах, которые были недавно деоккупированы.

Горячее всего этой ночью было на Севере Херсонщины и в Никополе. Эти населенные пункты враг снова обстреливал с использованием тяжелой артиллерии. Оккупанты продолжают давить на мирное население,

– подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, в результате обстрела в Никополе пострадала женщина. Однако больше потерь нет.

Что известно об обстреле Никополя

Как рассказал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, российская армия нанесла удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому.



"Дважды накрыли огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице", – отметил Резниченко.



В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

Последствия вражеского обстрела Никополя / Фото Валентина Резниченко

Добавим, что российские оккупанты били по украинским позициям штурмовой авиацией и ударными вертолетами. К счастью, среди ВСУ потерь нет. россияне на Юге:

остаются на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений в количественном составе;

выдвинули десантно-штурмовой взвод в направлении Белого Колодца, чтобы разведать боем состояние наших позиций. Однако враги успеха не имели и отступили;

ограничивает ВСУ в продвижении по суше и повышает активность авиационных и ракетных атак.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". К счастью, люди не погибли.

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