О том, как прошли сутки 16 августа на Юге, сообщили на странице оперативного командования региона в фейсбуке. Правда, там смолчали о взрывах в Крыму. Впрочем, некоторую информацию ранее обнародовали в воздушных силах.

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россия атаковала ВСУ на Юге

В течение боевого дня штурмовой авиацией и ударными вертолетами 9 раз ударили по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух – воздух" по нашему самолету. Наши потери не допущены,

– сообщило командование.

Там также объяснили, что россияне на Юге:

остаются на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений в количественном составе;

выдвинули десантно-штурмовой взвод в направлении Белой Криницы, чтобы разведать боем состояние наших позиций. Однако враги успеха не имели и отступили;

ограничивают ВСУ в продвижении по суше и повышает активность авиационных и ракетных атак.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". К счастью, люди не погибли.

Однако они также атаковали Никополь с использованием реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой ствольной артиллерии.

"Повреждены три дома и общеобразовательная школа. Ранены двое гражданских", – рассказало командование.

оккупанты несут потери на Юге

Авиация Вооруженных Сил Украины атаковала очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Более того, ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач достигли того, что враг потерял:

15 единиц личного состава;

1 противотанковый ракетный комплекс;

6 единиц автомобильной, в том числе – бронированной техники.

Однако окончательные потери врага доразведываются.

В Черном море до сих пор есть вражеские ракеты

Российские оккупанты в Черном море не изменили количество своих сил. Там находятся 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши,

– предупредило ОК "Юг".

Кратко о ситуации на Юге

Утром 16 августа в селе Майское в Крыму произошла детонация российских боеприпасов. Эту информацию подтвердила россия, местных жителей эвакуировали.

В этот же день оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты пытались попасть в тыл наших Вооруженных Сил. К счастью, украинские воины полностью разрушили враждебные намерения.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко заявил, что после взрывов на военных объектах во временно оккупированном Крыму россия потеряет наступательные возможности. В частности, проблемы с авиационной и артиллерийской поддержкой своей армии.

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