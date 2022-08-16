Диверсионно-разведывательная группа врага пыталась пробраться к ВСУ возле Осокоровки. Все закончилось тем, что оккупантам пришлось убегать.

Актуально Мощные взрывы возле Джанкоя, ракетные обстрелы Житомирщины: главное за 174 день войны

Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад,

– рассказали военные.

Потери врага еще уточняют.

Потери врага на войне против Украины

За 174 дня полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 43 900 российских оккупантов. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:

1880 танков;

4152 боевые бронированные машины;

989 артиллерийских систем;

263 реактивные системы залпового огня;

136 средств ПВО;

233 самолета;

196 вертолетов;

790 беспилотников оперативно-тактического уровня;

190 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3049 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

92 единицы специальной техники.

Только за минувшие сутки, то есть 15 августа, наши воины ликвидировали 150 оккупантов, 4 российских танка, 11 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, вертолет, 3 беспилотника и 5 единиц автомобильной техники. Больше потерь враг понес на Донецком направлении.

К теме Надеемся, в Джанкое россияне потеряли много техники и живой силы, – Воздушные силы ВСУ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ уничтожили уже много российской авиации. Однако враг постоянно восполняет потери. Сейчас возле наших границ в беларуси и россии, а также в Крыму есть 430 самолетов и более 360 вертолетов противника.

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