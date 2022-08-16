После взрывов на авиабазах и складах на полуострове говорить о новых наступательных действиях россиян на Юге Украины не приходится. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

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Наступательные возможности россии ухудшаются

Эксперт отметил, что главным результатом взрывов в Крыму является то, что россияне не смогут должным образом поддерживать с воздуха свои войска на Юге Украины.

Это довольно существенно ослабляет возможности оккупантов на Юге... Уничтожалась штурмовая и фронтовая авиация, говорить о каком-то наступлении вообще не приходится, потому что они теряют поддержку с воздуха. Артиллерию они продолжают терять, потому что уничтожаются склады и в частности такие крупные склады как в Новой Каховке или под Мелитополем.

– считает аналитик.

По его словам, удары по авиабазам и складам боеприпасов наносят значительный ущерб для проведения дальнейших боевых действий.

"От нескольких суток до нескольких недель это уменьшает военные возможности для российских войск... Если мы посмотрим на ситуацию в комплексе – мы увидим уничтожение логистического обеспечения. Это системная работа, которая имеет существенное влияние", – отметил Мусиенко.

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Враг бросает силы в защиту Крыма

По мнению эксперта после серии взрывов в Крыму враг не может вести активные наступательные действия на фронте. Кроме того, уменьшается количество артиллерийских обстрелов позиций ВСУ на Юге.

Если такая системность продолжается – она сказывается и она имеет достаточно существенный негативный отпечаток на планы противника. Она их разрушает и не дает возможности обстреливать и наносить удары по украинским позициям,

– констатирует собеседник.

В то же время он добавляет, что оккупанты перебрасывают все больше сил на Юг, чтобы защитить Крым.

"Буквально за предыдущие 2-3 недели фиксировалось опрокидывание, в частности, Изюмского направления на Запорожское и Херсонское направления. Они перебросили часть войск на правобережную Херсонщину – это значит, что российские войска там попали в своеобразную ловушку", – резюмировал Мусиенко.

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9 августа возле Новофедоровки около Сак зафиксировали мощные взрывы. Они звучали у аэродрома русских вооруженных сил. По разным данным, было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации.

16 августа зафиксировали новые взрывы возле Джанкоя. В населенном пункте Майское горела подстанция, в Азовске – вражеский склад боеприпасов.

Впоследствии сообщили о взрывах вблизи Симферополя. Очевидцы сообщили о черном дыме над военным аэродромом "Гвардейское".

Поскольку ситуация в оккупированном Крыму в последнее время не слишком стабильна, местные жители начинают паниковать.

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