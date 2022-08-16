Після вибухів на авіабазах і складах на півострові говорити про нові наступальні дії росіян на Півдні України не доводиться. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу Це не дрони-камікадзе й не партизани, – Жданов про удар по Новофедорівці

Наступальні можливості росії погіршуються

Експерт зауважив, що головним результатом вибухів в Криму є те, що росіяни не зможуть належним чином підтримувати з повітря свої війська на Півдні України.

Це досить суттєво послаблює можливості окупантів на Півдні... Знищувалася штурмова і фронтова авіація, говорити про якийсь наступ взагалі не доводиться, тому що вони втрачають підтримку з повітря. Артилерію вони продовжують втрачати, тому що знищуються склади й зокрема такі великі склади як в Новій Каховці, чи під Мелітополем,

– вважає аналітик.

З його слів, удари по авіабазах і складах боєприпасів спричиняють значну шкоду для проведення подальших бойових дій.

"Від кількох діб до кількох тижнів це зменшує військові можливості для російських військ... Якщо ми подивимося на ситуацію в комплексі – ми побачимо знищення логістичного забезпечення. Це системна робота, яка має досить суттєвий вплив", – зазначив Мусієнко.

Вибухи у Джанкої – ще не кінець, окупанти у пастці на Херсонщині: дивіться відео

Ворог кидає сили на захист Криму

На думку експерта, після серії вибухів в Криму ворог не може вести активні наступальні дії на фронті. Окрім того, зменшується кількість артилерійських обстрілів позицій ЗСУ на Півдні.

Якщо така системність продовжується – вона дається взнаки й вона має досить суттєвий негативний відбиток на плани противника. Вона їх руйнує і не дає можливості обстрілювати й завдавати ударів по українських позиціях,

– констатує співрозмовник.

Водночас він додає, що окупанти перекидають все більше сил на Південь, щоб захистити Крим.

"Буквально за попередні 2-3 тижні фіксувалось перекидання зокрема Ізюмського напрямку на Запорізький та Херсонський напрямки. Вони перекинули частину військ на правобережну Херсонщину – це означає, що російські війська там потрапили у своєрідну пастку", – резюмував Мусієнко.

"Бавовна" в Криму: що відомо

9 серпня біля Новофедорівки поблизу Сак зафіксували потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. За різними даними, було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації.

16 серпня зафіксували нові вибухи біля Джанкоя. В населеному пункті Майське горіла підстанція, в Азовську – ворожий склад боєприпасів.

Згодом повідомили про вибухи поблизу Сімферополя. Очевидці повідомили про чорний дим над військовим аеродромом "Гвардійське".

Оскільки ситуація в окупованому Криму останнім часом не надто стабільна, то місцеві мешканці починають панікувати.

Вас також може зацікавити – "бавовна" у Криму, росія затягує війну, окупанти тікатимуть з Херсона: дивіться відео