В ночь на 21 февраля оккупанты направили свои беспилотные летательные аппараты на Доброполье. Там ранены две женщины.
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Били по жилому сектору
В результате попадания дронов по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Медики оказали им необходимую помощь, а самую старшую женщину госпитализировали.
Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля,
– говорится в сообщении.
на месте работают спасатели и правоохранители. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями российской армии.
под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Россияне 20 февраля обстреляли Донецк
- Телеграм-каналы пишут, что россияне обстреляли Донецк, который находится под оккупацией. До этого они неоднократно отмечали, что после захвата Авдеевки там станет спокойнее, ведь наши военные не смогут целиться по вражеским объектам.
- На месте прилета сформировалась глубокая воронка. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал, что судя по месту воронки, прилетело не со стороны ВСУ, то есть россияне сами ударили по себе.
- Под обстрелом находился центр Донецка. После этого дым начал подниматься в районе здания облгосадминистрации ("дом правительства ДНР"). Также пожар начался в Красногвардейском районе оккупированной Макеевки после обстрела.