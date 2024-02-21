В ночь на 21 февраля оккупанты направили свои беспилотные летательные аппараты на Доброполье. Там ранены две женщины.

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Били по жилому сектору

В результате попадания дронов по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Медики оказали им необходимую помощь, а самую старшую женщину госпитализировали.

Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля,

– говорится в сообщении.

на месте работают спасатели и правоохранители. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями российской армии.

под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне 20 февраля обстреляли Донецк