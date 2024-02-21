У ніч проти 21 лютого окупанти спрямували свої безпілотні літальні апарати на Добропілля. Там поранено двоє жінок.
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Били по житловому секторі
Внаслідок влучання дронів по житловому сектору зазнали тілесних ушкоджень двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Медики надали їм необхідну допомогу, а найстаршу жінку госпіталізували.
Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі,
– мовиться в повідомленні.
️На місці працюють рятувальники й правоохоронці. Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками російської армії.
️За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Росіяни 20 лютого обстріляли Донецьк
- Телеграм-канали пишуть, що росіяни обстріляли Донецьк, який перебуває під окупацією. До цього вони неодноразово наголошували, що після захоплення Авдіївки там стане спокійніше, адже наші військові не зможуть цілити по ворожих об'єктах.
- На місці прильоту сформувалась глибока вирва. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що судячи з місця вирви, прилетіло не з боку ЗСУ, тобто росіяни самі вдарили по собі.
- Під обстрілом перебував центр Донецька. Після цього дим почав здійматися в районі будівлі облдержадміністрації ("будинок уряду ДНР"). Також пожежа розпочалася у Червоногвардійському районі окупованої Макіївки після обстрілу.