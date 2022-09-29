Слез не скрыть: кадры с собакой Крымом на руинах дома, который оккупанты уничтожили в Днепре

Российские оккупанты 29 сентября попали в частный сектор Днепра. В результате их циничных действий погибла целая семья: бабушка, мать и двое детей. Сеть облетел кадр, на котором собака семьи сидит на руинах, где еще недавно был расположен ее дом.

Печальную историю с фотографиями убитого горем пса по кличке Крым обнародовал мэр Днепра Борис Филатов.

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Он рассказал, что когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. Он выл от боли и отчаяния. Впоследствии приехали коммунальщики и отвезли собаку в КП "Зооконтроль".

В результате взрыва четвероногий тоже пострадал – оглох и получил контузию. Городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать его состояние.

Добавим, что отец семьи – военнослужащий ВСУ. Он служит под Лиманом в Донецкой области.

Собака Крым на руинах своего дома: смотрите видео

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по Днепру ракетами Х-22. По данным воздушных сил ВСУ, боевая часть одной ракеты весит 900 килограммов.

900 килограммов – на мирную семью с детьми… Светлая память погибшим и их близким, чтобы пережить это горе. Я не знаю, можно ли ненавидеть проклятых оккупантов еще сильнее. За убийства мирных людей, за постоянные обстрелы, за оккупацию части страны, за все ужасы, которые они принесли нам,

– сказал Лукашук.

Он добавил, что в результате обстрела погибла целая семья: две женщины и двое детей. Еще семь человек получили ранения. Пострадавшим – от 12 до 65 лет. Им оказали медицинскую помощь, два человека находятся под наблюдением врачей.

Спасатели завершили поисковые работы и разборы завалов на месте прилета. Как сообщалось ранее, в результате обстрела промышленной инфраструктуры в Зеленодольской общине Криворожского района, пострадали 19 человек. Есть повреждения административных зданий, изуродовано почти три десятка легковых автомобилей. На месте обнаружили кассетные боеприпасы.

Ужасные последствия обстрела Днепра / Фото Валентина Резниченко, Николая Лукашука

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