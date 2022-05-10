Оккупанты 9 мая нанесли удар по Одессе 7 ракетами с помощью авиации: есть погибший и раненые

Российские оккупанты 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Враги попали в два объекта гражданской инфраструктуры.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". К сожалению, известно о раненых и погибшем человеке.

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Враги 9 мая выпустили по Одессе 7 ракет

Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации. 7 ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке. Поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит,

– сообщило командование.

Добавили также, что российские оккупанты так выискивали стратегические объекты, что устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасные":

торговый центр;

склад готовой продукции для широкого потребления.

Командование объяснило, что Россия продолжает оказывать психологическое давление и истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

"К сожалению, 1 человек погиб, 5 раненых доставлены в больницу, им оказана помощь", – сообщили в ОК "Юг".

Добавили также, по состоянию на 01:50 спасатели продолжают тушить пожар. Пожарные сообщили в 02:03, что ликвидируют последствия ракетного удара по торговому центру в Одесской области. Детали пообещали обнародовать впоследствии.

Ракеты оккупантов попали в торговый центр и склад / Фото ГСЧС и ОК "Юг"

Атака на Одесщину 9 мая: основное

9 мая в День Европы Одессу посетил глава Европейского совета Шарль Мишель. Так он хотел показать поддержку Украины.

Несмотря на визит Шарля Мишеля, враги продолжали атаковать Одесскую область. Поэтому в области и городе по меньшей мере 14 раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них Шарлю Мишелю и Денису Шмыгалю пришлось прятаться в укрытии.

Ориентировочно в 21 час 9 мая городские власти Одессы рассказали, что оккупанты из самолета стратегической авиации Ту-22 выпустили по Одесщине 3 ракеты "Кинжал". В результате этой атаки попали в объекты туристической инфраструктуры и разрушили 5 зданий. Пожар был ликвидирован, двоих раненых людей доставили в больницу.

Впоследствии, ориентировочно в 23:06 по Киеву, в телеграм-каналах начали распространять информацию о пожаре в торговом центре из-за ракетного обстрела оккупантов. Тогда в ТРЦ выехали спасатели и скорая помощь.

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