Оккупанты активнее запускают беспилотники на линии соприкосновения, – Украина в ОБСЕ

Российские оккупанты на Донбассе все чаще запускают беспилотники возле линии соприкосновения на востоке Украины. Также они глушат сигналы дронов миссии ОБСЕ.

О действиях российских оккупантов 23 июня во время заседания Форума безопасностного сотрудничества заявили в миссии Украины при ОБСЕ.

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Боевики осуществляют разведку украинских позиций

Украинская сторона зафиксировала полеты запрещенных беспилотников. В частности типа "Орлан-10" и "Орлан-ЗМ", которые уже пересекали линию соприкосновения по меньшей мере 6 раз в течение июня. Это случалось возле Раевки, Желтого, Зайцева и других районов Луганской области.

В период с 13 по 15 июня российские вооруженные формирования активизировали использование беспилотников для осуществления разведки украинских позиций,

– заявили украинские дипломаты.

Оккупанты демонстративно выполняли эти полеты и нарушали договоренности ТКГ о дополнительных мерах для укрепления режима прекращения огня с июля 2020 года. Так как они запрещают использовать летательные аппараты любых типов.

Оккупанты 140 раз глушили беспилотники миссии ОБСЕ

Увеличение использования запрещенных беспилотников Украина связывает с увеличением количества случаев глушения беспилотников СММ.

"Согласно данным миссии, за 16 мая – 6 июня зафиксировали более 140 случаев использования средств радиоэлектронного подавления", – рассказала делегация Украины при ОБСЕ.

Кстати, эти действия осуществляют российскими системами РЭБ. Это подтверждает и выявление миссией ОБСЕ очередной российской системы радиоэлектронной борьбы РБ-636"Свет-КУ".

Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях. Это признак сознательного нарушения Россией Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, оккупанты стягивают на Донбасс системы залпового огня и "Грады".



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала