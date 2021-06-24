Оккупанты активнее запускают беспилотники на линии соприкосновения, – Украина в ОБСЕ

Российские оккупанты на Донбассе все чаще запускают беспилотники возле линии соприкосновения на востоке Украины. Также они глушат сигналы дронов миссии ОБСЕ.
О действиях российских оккупантов 23 июня во время заседания Форума безопасностного сотрудничества заявили в миссии Украины при ОБСЕ.
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Боевики осуществляют разведку украинских позиций
Украинская сторона зафиксировала полеты запрещенных беспилотников. В частности типа "Орлан-10" и "Орлан-ЗМ", которые уже пересекали линию соприкосновения по меньшей мере 6 раз в течение июня. Это случалось возле Раевки, Желтого, Зайцева и других районов Луганской области.
В период с 13 по 15 июня российские вооруженные формирования активизировали использование беспилотников для осуществления разведки украинских позиций,
– заявили украинские дипломаты.
Оккупанты демонстративно выполняли эти полеты и нарушали договоренности ТКГ о дополнительных мерах для укрепления режима прекращения огня с июля 2020 года. Так как они запрещают использовать летательные аппараты любых типов.
Оккупанты 140 раз глушили беспилотники миссии ОБСЕ
Увеличение использования запрещенных беспилотников Украина связывает с увеличением количества случаев глушения беспилотников СММ.
"Согласно данным миссии, за 16 мая – 6 июня зафиксировали более 140 случаев использования средств радиоэлектронного подавления", – рассказала делегация Украины при ОБСЕ.
Кстати, эти действия осуществляют российскими системами РЭБ. Это подтверждает и выявление миссией ОБСЕ очередной российской системы радиоэлектронной борьбы РБ-636"Свет-КУ".Обратите внимание! Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях. Это признак сознательного нарушения Россией Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, оккупанты стягивают на Донбасс системы залпового огня и "Грады".
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала