Оккупанты активизируют воздушную разведку в Одесской области
6 апреля 2022 , 09:31Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Братчука
Ночь в Одессе прошла относительно спокойно. Однако предупреждают, что враг активизирует воздушную разведку.
Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Работают силы ПВО и обороны, выполняют боевые задания.
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Он добавил, что оккупанты давят и проводят психологически-информационные спецоперации. Однако украинцы выдержат, потому что другого пути нет.
Поэтому врагам – добро пожаловать в ад, а вам – еще раз выдержки, холодного ума и горячего сердца,
– сказал Братчук.
Ранее – Братчук рассказал о последствиях обстрела Одессы: