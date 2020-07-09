Оккупанты арестовали до 9 сентября двух крымских татар: что известно
В оккупированном Крыму 7 июля после обысков задержали семерых крымских татар. А уже 9 июля так называемый "Киевский районный суд" в Симферополе, подконтрольный Кремлю, арестовал до 9 сентября двух из них – Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова.
Заседания проходили в закрытом режиме, но в здание "суда" пришло более 100 человек, чтобы поддержать незаконно задержанных 7 июля крымских татар, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность".
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Подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова,
– говорится в сообщении.
Они будут находиться под стражей до 9 сентября 2020 года.
Напомним, 7 июля в четырех районах оккупированного Россией полуострова прошли обыски.
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Обыски в оккупированном Крыму: что известно
- После обысков так называемые власти задержали семерых крымских татар – Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Бектемирова, Зекирью Муратова.
- Также в розыск объявили Дилявера Меметова, которого во время обыска не было дома.
- Крымских татар подозревают в организации деятельности запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир".
Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?Международная исламская политическая партия, которая признана в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.