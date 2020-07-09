В оккупированном Крыму 7 июля после обысков задержали семерых крымских татар. А уже 9 июля так называемый "Киевский районный суд" в Симферополе, подконтрольный Кремлю, арестовал до 9 сентября двух из них – Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова.

Заседания проходили в закрытом режиме, но в здание "суда" пришло более 100 человек, чтобы поддержать незаконно задержанных 7 июля крымских татар, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность".

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Подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымских татар Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова,

– говорится в сообщении.

Они будут находиться под стражей до 9 сентября 2020 года.

Напомним, 7 июля в четырех районах оккупированного Россией полуострова прошли обыски.

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Обыски в оккупированном Крыму: что известно

После обысков так называемые власти задержали семерых крымских татар – Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Бектемирова, Зекирью Муратова.

– Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Бектемирова, Зекирью Муратова. Также в розыск объявили Дилявера Меметова , которого во время обыска не было дома.

, которого во время обыска не было дома. Крымских татар подозревают в организации деятельности запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир".

Обратите внимание! 8 июля "суд" в оккупированном Симферополе отправил под домашний арест до 2 сентября Александра Сизикова. Главное управление Нацполиции в Крыму и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков.