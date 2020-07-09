Окупанти заарештували до 9 вересня двох кримських татар: що відомо
В окупованому Криму 7 липня після обшуків затримали сімох кримських татар. А вже 9 липня так званий "Київський районний суд" у Сімферополі, підконтрольний Кремлю, арештував до 9 вересня двох з них – Аліма Суф'янова і Сейрана Хайретдінова.
Засідання проходили в закритому режимі, але до будівлі "суду" прийшло понад 100 людей, щоб підтримати незаконно затриманих 7 липня кримських татар, повідомляє у фейсбуці "Кримська солідарність".
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Підконтрольний Кремлю так званий "Київський районний суд" в окупованому Сімферополі заарештував затриманих кримських татар Аліма Суф'янова і Сейрана Хайретдінова,
– йдеться у повідомленні.
Вони перебуватимуть під вартою до 9 вересня 2020 року.
Нагадаємо, 7 липня в чотирьох районах окупованого Росією півоострова пройшли обшуки.
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Обшуки в окупованому Криму: що відомо
- Після обшуків так звана влада затримала сімох кримських татар – Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайретдінов, Олександр Сізіков, Вадим Бектеміров, Зекірья Муратов.
- Також у розшук оголосили Ділявера Меметова, якого під час обшуку не було вдома.
- Кримських татар підозрюють в організації діяльності забороненої в РФ "Хізб ут-Тахрір".
Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.