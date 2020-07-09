Окупанти заарештували до 9 вересня двох кримських татар / Фейсбук "Кримської солідарності"

В окупованому Криму 7 липня після обшуків затримали сімох кримських татар. А вже 9 липня так званий "Київський районний суд" у Сімферополі, підконтрольний Кремлю, арештував до 9 вересня двох з них – Аліма Суф'янова і Сейрана Хайретдінова.