По Сумам было два удара: оккупанты атаковали инфраструктуру

17 марта 2024, 17:02
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Российские захватчики днем 17 марта атаковали Сумы. Оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. Также рассказали, что на месте работают необходимые службы, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Россия ударила по инфраструктуре

"17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы", – написали в ОВА.

Добавили, что на месте прилетов работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Также в администрации призвали беречь себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытии.

Что известно о вражеской атаке

  • В 14:55 в Сумской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
  • Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
  • Уже в 15:49 СМИ сообщили о взрыве, а через 5 минут – повторном.
  • Мониторинговые каналы писали о вражеских пусках управляемых авиационных бомб на Сумщине.

Автор: Юлія Муріна