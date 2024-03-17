По Сумам было два удара: оккупанты атаковали инфраструктуру

Российские захватчики днем 17 марта атаковали Сумы. Оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. Также рассказали, что на месте работают необходимые службы, передает 24 Канал.

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Россия ударила по инфраструктуре

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"17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы", – написали в ОВА.

Добавили, что на месте прилетов работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Также в администрации призвали беречь себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытии.

Что известно о вражеской атаке