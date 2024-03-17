По Сумам было два удара: оккупанты атаковали инфраструктуру
17 марта 2024, 17:02Читати новину українською
Российские захватчики днем 17 марта атаковали Сумы. Оккупанты нанесли два удара по инфраструктуре.
Об этом сообщили в Сумской ОВА. Также рассказали, что на месте работают необходимые службы, передает 24 Канал.
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Россия ударила по инфраструктуре
"17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы", – написали в ОВА.
Добавили, что на месте прилетов работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Также в администрации призвали беречь себя, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытии.
Что известно о вражеской атаке
- В 14:55 в Сумской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
- Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
- Уже в 15:49 СМИ сообщили о взрыве, а через 5 минут – повторном.
- Мониторинговые каналы писали о вражеских пусках управляемых авиационных бомб на Сумщине.