Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска: силы ПВО сбили 3 ракеты Х-59

Идут 132 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг атаковал ракетами портовую инфраструктуру на Юге нашего государства.

Однако Воздушные силы успешно ликвидировали угрозу, сбив 3 ракеты противника в небе над Черным морем. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг" по состоянию на 14:00 5 июля.

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ВСУ сбили три ракеты врага над Черным морем

Используя авиацию, около полудня 5 июля российские оккупанты выпустили три ракеты х-59 по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморска.

Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем,

– сообщили в ОК "Юг".

К слову, корабельная группировка черноморского флота России в настоящее время составляет 4 надводных и 2 подводных ракетных носителя, которые продолжают блокировать судоходство и угрожают применением 40 крылатых ракет.

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Актуальная ситуация на Юге Украины

По сводке оперативного командования, в ночь на 5 июля в районе Лозового на Херсонщине ВСУ отразили контратаку усиленного взвода врага. Российские оккупанты потерпели поражение – потеряли БТР-82, уничтожены 2 человека личного состава, а 5 захватчиков получили ранения. Противник отступил.

Вместе с тем украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению российских оккупантов к северо-западу от села Правдино, также в Херсонской области.

Ночью россияне нанесли удар ракетой "Калибр" по Покрову в Никопольском районе. Снаряд упал на жилой дом, однако ракета не разорвалась, жертв нет. Сотрудники ГСЧС уже изъяли и утилизировали ракету.

Николаевская область тем временем еще раз пострадала от массированного вражеского обстрела. Зафиксировано попадание в объекты гражданской и военной инфраструктуры, вспыхнули пожары, впрочем, спасатели быстро их ликвидировали.

В селе Лиманы вражеский снаряд упал возле школы, ударная волна разрушила учебное заведение. В Баштанке в результате огня оккупантов повреждены здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади – пострадавших, к счастью, нет.

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