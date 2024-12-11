Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. До этого в городе слышали взрывы.
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Какие последствия вражеской атаки по Днепровскому району
Сергей Лысак рассказал, что в Днепровском районе из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Также там задело местную инфраструктуру.
Спасатели продолжают обследовать территорию. Люди не пострадали,
– написал чиновник.
Последствия вражеской атаки по Днепровскому району / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
До этого глава Днепропетровской областной военной администрации писал, что в регионе работала украинская противовоздушная оборона по вражеским объектам. Нашим защитникам неба удалось сбить 2 вражеские ракеты.
К слову, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявляли в 10:45, а Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет. В самом Днепре тогда слышали взрывы.