Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. До этого в городе слышали взрывы.

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Какие последствия вражеской атаки по Днепровскому району

Сергей Лысак рассказал, что в Днепровском районе из-за вражеской атаки повреждены 3 частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Также там задело местную инфраструктуру.

Спасатели продолжают обследовать территорию. Люди не пострадали,

– написал чиновник.

Последствия вражеской атаки по Днепровскому району / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации писал, что в регионе работала украинская противовоздушная оборона по вражеским объектам. Нашим защитникам неба удалось сбить 2 вражеские ракеты.

К слову, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявляли в 10:45, а Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет. В самом Днепре тогда слышали взрывы.