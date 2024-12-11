Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. До цього у місті чули вибухи.

До теми У Дніпрі чутно вибухи: ворог запустив у напрямку міста ракети

Які наслідки ворожої атаки по Дніпровському району

Сергій Лисак розповів, що у Дніпровському районі через ворожу атаку пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, газогін та лінію електропередач. Також там зачепило місцеву інфраструктуру.

Рятувальники продовжують обстежувати територію. Люди не постраждали,

– написав посадовець.

Наслідки ворожої атаки по Дніпровському району / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

До цього очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації писав, що в регіоні працювала українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах. Нашим оборонцям неба вдалося збити 2 ворожі ракети.

До слова, повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголошували о 10:45, а Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет. У самому Дніпрі тоді чули вибухи.