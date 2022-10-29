Российские военные продолжают ракетный террор украинских городов. Около полудня 29 октября оккупанты обстреляли Запорожье . К сожалению, не обошлось без прилетов, сообщил глава ОВА Александр Старух.

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Враг попал в критическую инфраструктуру

Как отметил глава ОВА, российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что сделали это враги "после небольшого перерыва". Что касается масштабов разрушений, то соответствующую информацию он пообещал сообщить со временем.

Подтвердил информацию о ракетной атаке и секретарь городского совета Анатолий Куртев . Он отметил в телеграмме, что в городе зафиксировали прилеты.

В 13:07 Куртев добавил , что россияне попали в один из объектов инфраструктуры города. Предварительная информация свидетельствует о том, что никто в результате атаки не пострадал. По словам секретаря городского совета, на месте уже работают соответствующие службы.

Внимание! Если ваш дом получил повреждения, об этом можно сообщить по одному из этих номеров: 15-80 (со стационарных) или 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80.

Заметим, что воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 12:11. В 12:29 поступило сообщение о взрывах. А уже в 12:59 – сигнал об отбое угрозы с неба.