Страна-агрессор наносит многочисленные ракетные удары и по столице Украины. Один из таких моментов был зафиксирован на камеру видеонаблюдения одного из киевских кафе.

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На опубликованных кадрах девушка-бариста только начала выполнять заказ клиента, как произошел "прилет" по соседнему зданию.

Все кафе содрогнулось – дверцы техники открылись, стаканы посыпались на пол. Видно, как работница пригнулась и покинула заведение.

Иностранные СМИ начали распространять это видео и удивляться мужеству молодой украинской девушки-баристы.

Так выглядит жизнь в европейской столице в 2022 году,

– отметили в издании.

Момент "прилетов" по Киеву с камер видеонаблюдения кафе: смотрите видео

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