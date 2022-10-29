Страна-агрессор наносит многочисленные ракетные удары и по столице Украины. Один из таких моментов был зафиксирован на камеру видеонаблюдения одного из киевских кафе.
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На опубликованных кадрах девушка-бариста только начала выполнять заказ клиента, как произошел "прилет" по соседнему зданию.
Все кафе содрогнулось – дверцы техники открылись, стаканы посыпались на пол. Видно, как работница пригнулась и покинула заведение.
Иностранные СМИ начали распространять это видео и удивляться мужеству молодой украинской девушки-баристы.
Так выглядит жизнь в европейской столице в 2022 году,
– отметили в издании.
Момент "прилетов" по Киеву с камер видеонаблюдения кафе: смотрите видео
Масштабная атака на Киев 17 октября: что известно
- На рассвете 17 октября Россия иранскими дронами-камикадзе атаковала Шевченковский район Киева. В результате атаки погибли четыре человека.
- Стало известно, что летело 28 дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что большинство из них были сбиты. Также городской голова сообщил, что под развалинами нашли тело погибшей женщины, а еще одну женщину спасателям удалось вытащить из-под руин дома.
- Также Кличко сообщил, что под завалами разрушенного жилого дома спасатели нашли мертвую молодую пару – Богдана и Викторию. Женщина ждала ребенка и была на 6 месяце беременности.
- Всего в результате российской атаки утром 17 октября было зафиксировано 4 прилета по Киеву.
- Позже в сети распространились фото обломка одного из иранских дронов-камикадзе, которым атаковали столицу. На одном из иранских дронов была надпись "За Белгород", то есть оккупанты в очередной раз подтвердили, что являются террористами и готовы убивать гражданских.
- Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не сломить. Президент опубликовал видео того, как работают спасатели на месте крушения.
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