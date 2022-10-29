Країна-агресорка завдає численних ракетних ударів і по столиці України. Один із таких моментів був зафіксований на камеру відеоспостереження одного із київського кафе.

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На опублікованих кадрах дівчина-бариста саме розпочала виконувати замовлення клієнта, як відбувся "приліт" по сусідній будівлі.

Все кафе здригнулося – дверці техніки повідкривалися, стакани посипалися на підлогу. Видно, як працівниця пригнулася та покинула заклад.

Іноземні ЗМІ почали поширювати це відео та дивуватися мужності молодої української дівчини-баристи.

Так виглядає життя у європейській столиці у 2022 році,

– зазначили у виданні.

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