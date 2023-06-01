Мэр города Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в Индустриальном районе Харькова. Жителей города и области призывают находиться в укрытиях.

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Сирены завыли уже после взрывов

Около 14:00 в Харькове прогремели мощные взрывы. Как оказалось, воздушную тревогу объявили уже после этого.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары. В настоящее время вся информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Уже в 14:13 Терехов уточнил, что в Индустриальном районе было два попадания. Все соответствующие службы отправились на место происшествия.

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