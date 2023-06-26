Оккупанты атакуют Одесщину: в области очень громко, сообщают о работе ПВО

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 26 июня они обстреляли Одесщину, в регионе работает противовоздушная оборона.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 02:00. Практически сразу же в регионе сообщили о том, что раздаются взрывы.

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Россияне атакуют дронами и ракетами

Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области. В роде войск отметили, что оккупанты могут атаковать область дронами-камикадзе с южного направления.в Одесской области раздалась воздушная тревога. Жителей призвали не покидать укрытий до отбоя.в Воздушных силах отметили, что существует "угроза пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Уже впоступило сообщение о том, что в Одесской области раздаются взрывы. Через несколько минут стало известно, что их слышали и в самом областном центре.СМИ снова сообщили, что в Одесской области раздаются взрывы.

Дорогие друзья, берегите себя и своих родных. Пожалуйста, будьте учтивыми: в укрытиях или как минимум правило двух стен. Ничего не снимаем и не мешаем боевой работе наших подразделений ВСУ, в частности, противовоздушной обороны,

– отметил Сергей Братчук.

В ОК "Юг" отметили, что россияне атакуют Одесщину. По данным ведомства, "идет боевая работа". Предупреждают, что противовоздушная оборона работает, в частности, над самой Одессой.

Местные СМИ сообщают, что жители слышат не только работу ПВО. В области также гроза.

В Одесской ОВА также обратились к жителям региона. Их попросили не покидать укрытий до отбоя и не снимать работу ПВО. Редакция 24 Канала присоединяется к местным властям и просит беречь себя и родных.

Заметим, что взрывы раздаются не только в Одесской области. ПВО работала этой ночью в Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Интересно, что в Киеве по состоянию на 02:25 воздушную тревогу не объявляли. Тем временем в области противовоздушная оборона продолжает сбивать иранские "мопеды".