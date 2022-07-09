Никакой оперативной паузы: оккупанты атакуют по всей линии фронта – от Попасной до Кременной

россияне накрывают огнем украинские позиции по всей линии фронта: от Попасной до Кременной. Ни о какой "оперативной паузе", что объявлял враг, даже не говорится.

Так, оккупанты пытаются продвинуться от Луганщины до первых сел Донбасса. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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ВСУ сдерживают захватчиков по всей линии фронта

Гайдай заметил, может показаться, будто оккупанты наступают только к западу от Лисичанска. Однако в действительности ВСУ сдерживают россиян по всей линии фронта.

Враг пытается ворваться вглубь Донецкой области вдоль админграницы. Они атакуют по нескольким направлениям.

Обстреливают все вокруг

россияне устраивают настоящий ад на территориях, где им неудобно продвигаться. Они обстреливают все. Только за ночь 9 июля было 8 артиллерийских обстрелов и 3 минометных, также враг нанес 9 ракетных ударов.

Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной,

– предупредил Гайдай.

Он обнародовал фото обстрелянных территорий Луганской области.

Оккупанты обстреливают все / Фото с телеграма Сергея Гайдая:

Никакой "паузы" нет

По словам Гайдая, оккупационные войска добились незначительных успехов 8 июля. Они продолжают наступление к западу от Лисичанска. При этом никакой "оперативной паузы", объявленной врагом, не наблюдается. Обстрелы столь же интенсивны, как и раньше. Однако наши военные мужественно держат оборону.

О какой "паузе" говорится

В минобороны россии 7 июля заявили, что берут оперативную "паузу" в войне против Украины. Сказали, что оккупанты проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей".

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что есть 2 причины этой "паузы". Во-первых, успешная работа украинских военных. Во-вторых, необходимость россиян достроить систему управления тыловыми запасами.

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