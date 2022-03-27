Оккупанты бьют по Харьковщине термобарическими или зажигательными снарядами: жуткое видео
Источник:телеграм InformNapalm
Российские оккупационные войска в очередной раз прибегли к использованию крайне опасного оружия. Они ночью 27 марта начали обстреливать Харьковщину огнеметной системой залпового огня.
Поэтому при стрельбе могли использовать только два вида снарядов – термобарические или зажигательные. Об этом стало известно, когда появилось видео ведения огня.
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Пропагандисты Кремля продолжают радоваться
Для обстрела мирных украинских городов использовали систему ТОС-1А, которая также известна под названием "Буратино". Эта система залпового огня разработана на базе танка и находится на вооружении только нескольких русских бригад.
Россия уже теряла "Буратино" в войне против украинцев / Фото "Милитарный"
Следует заметить, что это видео сначала распространялись в телеграм-каналах кремлевских пропагандистов. Они начали радоваться, что Россия использует мощное оружие против украинцев.
Россияне бьют опасным вооружением по Харьковщине: смотрите видео
Что такое термобарические боеприпасы
Это боеприпасы, созданные на основе эффекта "объемного взрыва". Этого достигают благодаря пылегазовым или аэрозольным облакам.
Многие эксперты относят этот тип вооружения к разновидности зажигательного оружия массового поражения. Тем не менее термобарические боеприпасы прямо не запрещены международными договорами.
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