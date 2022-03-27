Оккупанты бьют по Харьковщине термобарическими или зажигательными снарядами: жуткое видео

Российские оккупационные войска в очередной раз прибегли к использованию крайне опасного оружия. Они ночью 27 марта начали обстреливать Харьковщину огнеметной системой залпового огня.

Поэтому при стрельбе могли использовать только два вида снарядов – термобарические или зажигательные. Об этом стало известно, когда появилось видео ведения огня.

Ранее Использование гиперзвукового оружия Россией: Пентагон установил, какова была цель

Пропагандисты Кремля продолжают радоваться

Для обстрела мирных украинских городов использовали систему ТОС-1А, которая также известна под названием "Буратино". Эта система залпового огня разработана на базе танка и находится на вооружении только нескольких русских бригад.



Россия уже теряла "Буратино" в войне против украинцев / Фото "Милитарный"

Следует заметить, что это видео сначала распространялись в телеграм-каналах кремлевских пропагандистов. Они начали радоваться, что Россия использует мощное оружие против украинцев.

Россияне бьют опасным вооружением по Харьковщине: смотрите видео

Что такое термобарические боеприпасы Это боеприпасы, созданные на основе эффекта "объемного взрыва". Этого достигают благодаря пылегазовым или аэрозольным облакам. Многие эксперты относят этот тип вооружения к разновидности зажигательного оружия массового поражения. Тем не менее термобарические боеприпасы прямо не запрещены международными договорами. Информация взята из Википедии

Актуально – Ранее начались массовые пожары в Харьковской области: смотрите видео