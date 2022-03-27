Тому при стрільбі могли використати лише два види снарядів – термобаричні чи запалювальні. Про це стало відомо, коли з'явилося відео ведення вогню.

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Пропагандисти Кремля продовжують радіти

Обстрілу мирних українських міст використали систему ТОС-1А, яка також відома за назвою "Буратіно". Ця система залпового вогню розроблена на базі танка та є на озброєнні лише кількох російських бригад.



Росія вже втрачала "Буратіно" у війні проти українців / Фото "Мілітарний"

Слід зауважити, що це відео спершу почали поширювати в телеграм-каналах кремлівських пропагандистів. Вони почали радіти, що Росія використовує таку потужну зброю проти українців.

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Що таке термобаричні боєприпаси Це боєприпаси, які створені на основі ефекту "об'ємного вибуху". Цього досягають завдяки пилогазовим чи аерозольним хмарами.



Багато експертів відносять цей тип озброєння до різновиду запалювальної зброї масового ураження. Проте термобаричні боєприпаси прямо не заборонені міжнародними договорами. Інформація взята з Вікіпедії

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