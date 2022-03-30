Оккупанты бомбили Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку: возникли пожары

Вражеские войска с ночи 30 марта обстреливали Авдиевку, Марьинку, Новомихайловку и многие другие населенные пункты. Из-за бомбежек возникли пожары.

Обстрелы в Донецкой области продолжаются непрерывно. Есть пострадавшие среди гражданских, но точное количество не сообщают. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Оккупанты обстреливают Донетчину из авиации и артиллерии.

Под утро россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов,

– говорится в сообщении.

Разрушенные дома в Донецкой области / Фото Павла Кириленко

Вражеские войска бьют также по Красногоровке и ее пригородам. Под огнем россиян находится Очеретинская община. Из-за обстрелов возникают пожары.

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