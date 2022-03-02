Оккупанты бомбили Ирпень: видео разрушенных жилых домов

Обстрелы мирного населения не утихают. В сети уже показали последствия бомбардировки Ирпеня Киевской области.

Ролик, на котором можно увидеть разрушенное здание, выложили на телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Важно Российские войска пытаются продолжить наступление на Киев

Бомбардировка уничтожила жилой дом в Ирпене

Очевидцы говорят, что пахнет газом. Очевидно, прорвало центральную магистраль. Также видно, как из дома выходит человек. О пострадавших или погибших пока неизвестно.

Смотрите на видео последствия бомбардировки жилого дома в Ирпене:

Отметим, что Ирпень обстреливается уже не первый день. Так, в результате атак российских захватчиков 27 февраля в городе горели жилые дома.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!