Кто стоит за покушением на иващенко

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, неудачное покушение на иващенко – это внутренние "разборки", которые продолжаются в Мариуполе.

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Да, в городе разгорелся большой конфликт. Один из кураторов "русской весны" и депутат Мариупольского совета прошлого созыва от "партии регионов" Петр Иванов собственно и руководил действиями Иващенко. Однако они что-то не поделили между собой, в частности, иващенко хотел перепрыгнуть в "фсбшную карету" во главе с пушилиным. Поскольку иванов – фактически криминальный авторитет и специализируется на рэкете, он, скорее всего, решил отомстить своему приспешнику, который решил переметнуться на другую сторону.

Как россияне оказывают влияние в Мариуполе

Как пояснил Андрющенко, фактически в Мариуполе есть 2 ветви влияния, и обе "фсбшные". Однако за первой стоит фсб во главе с пушилиным, а за второй – фсб с депутатом госдумы саблиным и тем же Ивановым. Они пытаются разделить между собой Мариуполь.

В настоящее время большее влияние оказывают фсбшники с пушилиным. Когда в конце мая – начале лета у оккупантов в Мариуполе также разгорелись внутренние междоусобицы, группа пушилина победила и вышла на первый план. Теперь именно она взяла на себя распределение бюджетных денег.

Тем временем группировка саблина – иванова взяла на себя криминальную сферу. Если пушилин и его прихвостни в большинстве своем распыляют бюджетные деньги россии, то саблин с ивановым отбирают деньги у людей. Они вернули Мариуполь и Мариупольский район в 90-е. Благодаря им там процветает рэкет и рейдерство, у фермеров забирают не только посевы, но и все, что осталось, а у предпринимателей – бизнес.

Кроме того, по наблюдениям законных, украинских, властей Мариуполя, сейчас город пытается прибрать в руки и российское минобороны, которое "контролирует" оккупированную часть Луганщины. В настоящее время временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей существуют отдельно и не поддерживают связи, поскольку имеют разное "руководство".

Почему "власть" в городе так важна для оккупантов

Может случиться так, что Мариуполь также станет каким-то "отдельным городом". За него идет очень большая борьба, потому что здесь ожидается большое нашествие российских бюджетных денег. Поэтому, конечно, все эти предатели дерутся не за родину, и даже не за россию, а за собственные карманы,

– констатировал Андрющенко.

Также он добавил, что такие "разборки" лишь набирают обороты в Мариуполе. Украинская сторона с удовольствием за ними наблюдает и надеется, что такими темпами оккупанты и коллаборанты в Мариуполе уничтожают друг друга. Судя по покушению наиващенко, они уже на правильном пути.

Петр Анойщенко рассказал о борьбе за "власть" в оккупированном Мариуполе: смотрите видео



Отметим, также Андрющенко сообщил о том, что у одного из местных коллаборантов вспыхнуло авто . Он также назвал это последствиями уголовной борьбы Иванова и заявил, что следует ожидать новой волны покушений, подрывов и поджогов.​