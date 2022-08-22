Хто стоїть за замахом на іващенка

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, невдалий замах на іващенка – це внутрішні "розбірки", які тривають у Маріуполі.

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Так, у місті розгорівся великий конфлікт. Один з кураторів "рускай вєсни" та депутат Маріупольської ради минулого скликання від "партії регіонів" петро іванов власне і керував діями іващенка. Однак вони щось не поділили між собою, зокрема іващенко хотів перестрибнути у "фсбшну карету" на чолі з пушиліним. Оскільки іванов – фактично кримінальний авторитет та спеціалізується на рекеті, він, скоріш за все, вирішив помститися своєму посіпаці, який вирішив переметнутися на інший бік.

Як росіяни ділять вплив у Маріуполі

Як пояснив Андрющенко, фактично у Маріуполі є 2 гілки впливу, і обидві "фсбшні". Однак за першою стоїть фсб на чолі з пушиліним, а за другою – фсб з депутатом держдуми сабліним та тим самим івановим. Вони й намагаються розділити між собою Маріуполь.

Наразі більший вплив мають фсбшники з пушиліним. Коли наприкінці травня – на початку літа в окупантів у Маріуполі також розгорілися внутрішні міжусобиці, група пушиліна перемогла та вийшла на перший план. Відтак, зараз саме вона взяла на себе розподіл бюджетних грошей.

Тим часом угруповання сабліна – іванова взяло на себе кримінальну сферу. Якщо пушилін та його посіпаки здебільшого розпилюють бюджетні гроші росії, то саблін з івановим відбирають гроші у людей. Вони повернули Маріуполь та Маріупольський район у 90-ті. Завдяки їм там процвітає рекет та рейдерство, у фермерів забирають не лише посіви, а й усе, що залишилось, а у підприємців – бізнес.

Крім того, за спостереженнями законної, української, влади Маріуполя, зараз місто намагається прибрати до рук й російське міноборони, яке "контролює" окуповану частину Луганщини. Наразі тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей існують окремо та не підтримують зв'язків, оскільки мають різне "керівництво".

Чому "влада" в місті така важлива для окупантів

Може статися так, що Маріуполь також стане якимось "окремим містом". За нього йде дуже велика боротьба, тому що тут очікується велика навала російських бюджетних грошей. Тому, звісно, всі ці зрадники б'ються не за батьківщину, і навіть не за росію, а за власні кишені,

– констатував Андрющенко.

Також він додав, що такі "розбірки" лише набирають обертів у Маріуполі. Українська сторона із задоволенням за ними спостерігає та сподівається, що такими темпами окупанти та колаборанти у Маріуполі повинищують одне одного. Судячи з замаху на іващенка, вони вже на правильному шляху.

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Зауважимо, також Андрющенко повідомив про те, що в одного з місцевих колаборантів спалахнуло авто. Він також назвав це наслідками кримінальної боротьби іванова і заявив, що варто чекати нової хвилі замахів, підривів та підпалів. ​