Тепер колаборантам несолодко і в Маріуполі. Зокрема, в одного з них загорілось авто.

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Колаборанти виборюють вплив

Про палаюче авто повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Воно горіло знову на проспекті Металургів в районі зоопарку.

Це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від росії – кримінального авторитету Петра Іванова. Небезпечні 90-ті посилюють небезпеку в Маріуполі,

– сказав він.

За словами Андрющенка, головна битва зараз розгорнулась між Іващенко, який намагається перейти з контролю Іванова-Сабліна під контроль пушиліна. Тобто б'ються фактично російська фсб та представники Іванова.

Радник мера Маріуполя повідомив, що варто очікувати нової хвилі замахів, підривів та підпалів. Адже росія та бандитизм – це одне й те ж.

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Гауляйтери в Маріуполі

Українські розвідники повідомляли, що окупанти та колаборанти у Маріуполі масово мародерять. Вони крадуть вцілілі автомобілі. Власники намагаються повертати свої авто, але все марно. В місті стрімко зросла кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Окупанти крадуть машини з відкритих майданчиків чи стоянок, а також із закритих гаражних кооперативів.

При цьому, Петро Андрющенко розповідав, що тепер в окупованому Маріуполі громадянський спротив перейшов в активну фазу. Він виявився достатньо ефективним. Спершу підпалили завод "Сателіт", а згодом – пшеничні поля, щоб окупантам не вдалося викрасти зерно.

Також Андрющенко розповідав, що гауляйтери компактно живуть усі разом в курортній зоні поза Маріуполем й остерігаються всього навколо. Вони вже незадоволені тим, що очолили окупаційну владу. Адже вони розраховували на гроші з росії, які одразу посипляться їм в кишені.

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