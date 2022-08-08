Героїчні маріупольці продовжують демонструвати окупантам, що вони не здадуться. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Тактика вогневого спротиву виявилася доволі ефективною

Маріупольські сили спротиву не втомлюються передавати "полум'яний привіт" російським загарбникам. За словами Андрющенка, спершу підпалили завод "Сателіт", а згодом – пшеничні поля, щоб окупантам не вдалося викрасти зерно. Відомо, що в результаті контрольованого підпалу вогнище перекинулося на базу у селищі неподалік Маріуполя. Там здетонував один танк.

Достатньо ефективно під Маріуполем та у Маріуполі палає. Люди готуються, режим готується,

– сказав Петро Андрющенко.

Радник очільника міста наголосив, що, на жаль, режим міста неможливо порівняти з іншими окупованими територіями – ані з Херсоном, ані з Мелітополем. Саме тому складно проводити акцію з високою частотою, адже кожна з них викликає чергові чистки, посилення режиму та контрпартизанські заходи.

Завод "Сателіт" досі палає

Повідомляється, що завод "Сетеліт", підпалений силами спротиву 14 липня, досі палає. Попри численні спроби російських пожежників, приборкати полум'я не вдалося.

"Там є чому палати – олія, шрот, насіння соняшника. Їх дуже важко загасити навіть у нормальних умовах. Потрібні спеціальні реактиви та хімікати, яких у Маріуполі немає. Там банальне гасіння водою", – пояснив Андрющенко.

Він додав, що російське МНС врешті-решт визнало, що не може загасити цю пожежу. Її просто залишили догорати. "Щодня вона натякає маріупольцям, що відплата вже поруч", – підкреслив радник мера.

Місто-герой залишається нескореним

Ми віримо і знаємо, що Маріуполь залишається нескореним. І окупанти це вже відчувають на собі,

– резюмував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: коротко

Завод "Сателіт" досі палає: дивіться відео