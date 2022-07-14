Краще нехай палай, як вкрадуть

Про те, що опір маріупольців лише зростає свідчать останні події в місті – місцеві намагаються протестувати проти загарбників і готові навіть спалювати власне майно, аби лише воно не дісталось окупантам.

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Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш опір — краще нехай палає, аніж росіяни вкрадуть,

— написав Андрющенко.

Андрющенко додав, що опір у тимчасово захопленому місті зростає.

"На місці росіян я б став частіше обертатися", – попередив окупантів радник мера.

Раніше Андрющенко повідомляв, що "Сателіт", який є власністю китайської держкорпорації COFCO Corporation, горить уже другу добу. Там сталося займання під час чергової спроби окупантів вкрасти насіння соняшнику.

Що наразі відбувається у Маріуполі

Окупанти продовжують активну роботу над знищенням доказів своїх злочинів у Маріуполі. Зокрема, окупанти відновили ексгумацію тіл у дворах багатоповерхових житлових будинків. Щоправда, тепер процесом займається слідчий комітет росії.

Також російські окупанти продовжують фальсифікувати покази очевидців. Під дулом автомата вони змушують людей говорити та підписувати документи, що "всіх мирних мешканців вбила українська армія".

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