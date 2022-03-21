Оккупанты целенаправленно наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам, – Генштаб

Враг продолжает цинично атаковать объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Мирное население, в том числе дети, погибают от рук оккупанта.

В Генеральном штабе ВСУ еще раз подтвердили, что Россия делает это целенаправленно.

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В ведомстве заявили, что в течение суток враг наносил ракетно-бомбовые удары и активно применял средства воздушного нападения.

Оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов,

– отметили в Генштабе.

Цель таких действий – запугать гражданское население и снизить экономический потенциал Украины.

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Полный текст сообщения Генштаба в Фейсбуке:

Оперативная информация по состоянию на 24.00 20.03.2022 по российскому вторжению

Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против Украины. Задания оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагу удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

В связи с отсутствием существенных успехов в ходе наземной операции продолжается активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения российской федерации – готовится основа для оправдания продления сроков войны и создания ложного воображения относительно эффективности международных санкций.

Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Следует отметить, что оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.

На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами российской федерации на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил республики в военную операцию против Украины.

В Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. Путем активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям Украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города. Удачи нет. Страдает.

На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. В целях предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.

Ожидается продолжение проведения оккупантами мер, направленных на установление оккупационных властей на временно подконтрольных территориях и борьбу с центрами национального сопротивления.

На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.

Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, нанося ему значительные потери.

Сохраняем спокойствие! Вместе победим!

Слава Украине!

Видео и фото иллюстрируют ожидания русских оккупантов и горькую для них реальность.

#stoprussia