Оккупанты на Черниговщине жестоко расстреливали людей возле Вознесенской церкви

В Черниговской области россияне сделали свой штаб прямо в Вознесенской церкви. Рядом спасатели обнаружили тела людей – это местные жители, которых жестоко убили оккупанты.

Россияне превратили церковь в руину

О жестоких убийствах сообщили работники ГСЧС, которые очищают территорию после пребывания россиян в селе Ягида и селе Лукашевка, что на Черниговщине.

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Черниговщина. с. Ягида и с. Лукашевка. Наши пиротехники, после пребывания здесь орков, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы,

– говорится в сообщении.

Здесь расположен памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

Местных жителей россияне расстреливали

Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, что оставили российские военные, спасатели находят и тела местных жителей, расстрелянных орками.

Разве можно простить такое? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю? Не простим. Никогда,

– написали спасатели.

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