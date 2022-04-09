Росіяни перетворили церкву в руїну
Про жорстокі вбивства повідомили працівники ДСНС, які очищують територію після перебування росіян у селі Ягіде та селі Лукашівка, на Чернігівщині.
Увага Загроза Києву, Житомирщині, Волині, – радник глави МВС про війська Росії у білоруському Гомелі
Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети,
– йдеться у повідомленні.
Тут розташована пам'ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.
Місцевих жителів росіяни розстрілювали
Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей місцевих мешканців, яких розстріляли орки.
Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "освободітєлі" на нашу землю. Не пробачимо. Ніколи,
– написали рятувальники.
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