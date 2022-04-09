Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

До теми Росіяни самі розповіли, як викрали дітей з захопленого Бердянська й вивезли на Донбас

За його словами, через цю загрозу українській стороні не можна розслаблятися.

Ми розуміємо, що у Гомелі концентрується певна частина російських військ. На території Білорусі вони досі перебувають. Ну й в принципі це потенційний можливий напад – Київ, Житомирщина, Волинь,

– зазначив радник міністра.

Як росіяни можуть використати Придністров'я

Якщо говорити про можливу загрозу для Одещини, то у Придністров'ї російський контингент складає приблизно 3 тисячі осіб. Як зауважив Денисенко, з них бойовими є до 2 тисяч. Однак на цій території розміщені достатньо великі склади техніки.

Як зазначив Денисенко, українська розвідка офіційно повідомляла, що окупанти можуть спробувати перекидати літаками десант до Придністров'я.

"Ми розуміємо це. Тому у цьому випадку дивимося за тим, що вони робитимуть далі. В принципі тими силами, які є на Придністров'ї, починати будь-які бойові дії безглуздо. Максимум, що може бути – диверсійні групи", – додав радник міністра.