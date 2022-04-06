Оккупанты в Чернобыльской зоне нарыли окопы и капониры: видео из дрона
6 апреля 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Показали видео, каких окопов и капониров нарыли российские оккупанты в Чернобыльской зоне.
Теперь оккупанты в панике из-за радиационного облучения тех, кто базировался в Чернобыльской зоне.
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Благодаря таким окопам на территории радиоактивного Рыжего леса у многих россиян впоследствии обнаружили признаки лучевой болезни.
Напомним, захватчики покинули территорию ЧАЭС 31 марта. Оккупанты ограбили помещение, а также забрали в плен украинских нацгвардейцев.
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