Оккупанты в Чернобыльской зоне нарыли окопы и капониры: видео из дрона

Показали видео, каких окопов и капониров нарыли российские оккупанты в Чернобыльской зоне.

Теперь оккупанты в панике из-за радиационного облучения тех, кто базировался в Чернобыльской зоне.

Кстати Слава Украине, светлячки, – ВСУ обратились к оккупантам из освобожденной зоны отчуждения

Благодаря таким окопам на территории радиоактивного Рыжего леса у многих россиян впоследствии обнаружили признаки лучевой болезни.

Напомним, захватчики покинули территорию ЧАЭС 31 марта. Оккупанты ограбили помещение, а также забрали в плен украинских нацгвардейцев.

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