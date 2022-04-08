Оккупанты чинят железную дорогу из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово

Захватчики восстанавливают железнодорожный путь из Купянска. Он пролегает в Харьков, Изюм и Сватово.

Отдельные подразделения оккупационных войск работают над оперативным оборудованием территории. Об этом сообщили в Генштабе 8 апреля.

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Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово,

– говорится в сообщении.

Для этого оккупанты привлекли подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной бригады Западного округа из Ярославля.

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