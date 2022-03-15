Оккупанты цинично обстреляли Александрополь в Донецкой области: жуткие фото

Оккупанты нанесли удар по Александрополю. Это село располагается вблизи Краматорска Донецкой области.

Последствия обстрела показал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Его сообщение появилось 15 марта.

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По меньшей мере один человек получил ранения

По словам Кириленко, враг повредил административное здание. На обнародованных кадрах видны полностью выбитые стекла. Более того, окна вырвало едва не с мясом. Кроме того, разбито авто, припаркованное рядом.

В результате удара по Александрополю повреждено админздание / Фото взято из телеграма Павла Кириленко

Здание получило серьезные повреждения / Фото взято из телеграма Павла Кириленко

Глава ОВА добавляет, что один человек получил ранения. Из чего именно били оккупанты – информации пока нет.

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В здании повыбивало едва ли не все окна / Фото взято из телеграма Павла Кириленко

Вот такой вид имеет интерьер после обстрелов / Фото взято из телеграма Павла Кириленко

Где находится Александрополь

Недалеко от Александрополя – Горловка, Донецк и Краматорск / Карта Google

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