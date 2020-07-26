Пророссийские боевики в Донецкой области обстреляли поселок Зайцево. От прицельного огня загорелось поле, расположенное возле жилых домов.

Огонь быстро перекинулся с поля на жилые дома. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам очевидцев, горит не менее 10 дворов. На место происшествия уже прибыли спасатели. Тушить пожар сотрудникам ГСЧС помогают военные Вооруженных сил Украины.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших от пожара нет.

Недавно в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области также возник пожар. Через два дня его удалось полностью потушить.

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