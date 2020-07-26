Оккупанты цинично обстреляли Зайцево: 10 дворов оказались в огне
Пророссийские боевики в Донецкой области обстреляли поселок Зайцево. От прицельного огня загорелось поле, расположенное возле жилых домов.
Огонь быстро перекинулся с поля на жилые дома. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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По словам очевидцев, горит не менее 10 дворов. На место происшествия уже прибыли спасатели. Тушить пожар сотрудникам ГСЧС помогают военные Вооруженных сил Украины.
На данный момент информации о жертвах и пострадавших от пожара нет.
Недавно в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области также возник пожар. Через два дня его удалось полностью потушить.
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Как минувшие сутки на Донбассе: главное
- На Донбассе готовятся к режиму полного прекращения огня с 27 июля. Несмотря на это, за последние сутки пророссийские оккупанты обстреливали украинские позиции 15 раз.
- Враг применял гранатометы, минометы и стрелковое вооружение.
- Обстрелы осуществлялись поблизости: Крымского, Причепиловки, Попасной, Троицкой, Новозвановки, Новоалександровки, Орехового, Авдеевки, Невельского, Лебединского, Опытного, Водяного.